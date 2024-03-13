Россия технически готова к ядерной войне: об этом заявил Владимир Путин

Президент России заявил, что страна технически готова к ядерной войне.

По данным РБК, президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву заявил, что Россия с технической точки зрения готова к ядерной войне, но не собирается ее развязывать.

Президент отметил, что никогда не рассматривал применение ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Ядерные ракеты у нас находятся в состоянии боевой готовности», — отметил президент РФ.

Глава государства также напомнил, что и США сейчас развивают свои ядерные силы, но это не означает их готовность начинать войну.

Напомним, что Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2024 году.