Сибиряк 5 дней насиловал 11-летнюю дочь брата

Педофила из Кузбасса отправили в тюрьму на 12 лет — он надругался над маленькой племянницей.

Многодетная семья жила в однокомнатной квартире. Родители уехали на несколько дней в деревню и попросили 24-летнего главу семейства посмотреть за детьми. Пока родственников не было, мужчина пил и насиловал 11-летнюю племянницу. Это продолжалось пять дней.

В пресс-центре судов Кузбасса рассказали, что фигуранта дела осудили по уголовной статье «Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Экспертиза признала обвиняемого, который вину признал и раскаялся, вменяемым. Его на 12 лет отправили в колонию строгого режима.

Ранее мы рассказывали, как в Чувашии пенсионер изнасиловал десятилетнюю внучку сожительницы.