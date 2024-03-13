Сроки уборки крыш многоквартирных домов в Новосибирске были сорваны

В Новосибирске сорвали сроки уборки крыш многоквартирных домов.

Глава департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев на совещании в мэрии сообщил о том, что около 26% крыш многоквартирных домов в Новосибирске не очистили от снега и наледи.

Сейчас рабочие очистили крыши у 2 821 дома — это только 74% от общего количества, а за прошлую неделю очистили 714. Однако отмечается, что все работы должны быть выполнены уже к 15 марта.

В связи с чем врио мэра Новосибирска Олег Клемешов предложил направить в прокуратуру информационное письмо о создавшейся угрозе жизни и здоровья населения из-за невыполнения графика по сбросу снега и наледи.

Напомним, что глава Новосибирска возмущен пробками на Октябрьском мосту.