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проиcшествия

Убивший ударом ножа в ногу женщину новосибирец ждет суда

Фото: прокуратура Новосибирской области

34-летнего жителя Ордынского района осудят за смерть его знакомой.

В декабре прошлого года мужчина напился и поссорился с пьяной приятельницей. Пока та лежала на диване, обвиняемый вонзил в ее голень нож, повредив артерию и вену. Потерпевшая скончалась в карете скорой помощи от кровопотери.

В отношении новосибирца возбудили тогда уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование завершено, материалы с его результатами передали в районный суд Новосибирской области. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, как женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.

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Галина Чебыкина
Журналист

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