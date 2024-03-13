Убивший ударом ножа в ногу женщину новосибирец ждет суда

34-летнего жителя Ордынского района осудят за смерть его знакомой.

В декабре прошлого года мужчина напился и поссорился с пьяной приятельницей. Пока та лежала на диване, обвиняемый вонзил в ее голень нож, повредив артерию и вену. Потерпевшая скончалась в карете скорой помощи от кровопотери.

В отношении новосибирца возбудили тогда уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование завершено, материалы с его результатами передали в районный суд Новосибирской области. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, как женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.