Умиравшего на трассе от инсульта дальнобойщика оштрафовали за парковку

Водителя большегруза Романа, умиравшего на глазах автоинспекторов, привлекли к ответственности за неправильную парковку.

Напомним, у шофера случился инсульт. Сотрудники ГИБДД решили, что он пьян и оформляли на него протоколы за правонарушения, пока тот умирал от приступа и холода в заглушенном транспорте, который до «отключки» успел увести на обочину.

Супруга Романа рассказала «РГ», что штрафы за неправильную парковку и не пристегнутый ремень они получили через Госуслуги. Датированы документы были днем, в который ее муж едва не погиб.

После проверки Камышловским межрайонным следственным отделом СУ СК по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

«Впоследствии ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, недобросовестного и небрежного отношения к службе, прибывшие должностные лица не оказали мужчине требуемую помощь», — сказано в постановлении.

Но дело до сих пор бесфигурантное: то есть личности должностных лиц не установлены, хотя в протоколах на штрафы они прописаны.

Роман уже прошел курс реабилитации. Он уверенно ходит, говорит, но вспомнить события критического дня и их участников не может. Семья знает автоинспекторов, из-за которых дальнобойщик мог умереть, только по фамилиям. Лично они с извинениями не приходили.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске будут судить мужчину за ДТП с двумя погибшими.