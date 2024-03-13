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Авто общество

В Новосибирске будут судить мужчину, который оплачивал бензин чужой картой

Фото: прокуратура НСО

Мужчина оплачивал бензин найденной картой в Новосибирске — его будут судить.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, житель Новосибирска оплачивал бензин при помощи найденной чужой банковской карты, за что предстанет перед судом.

По предварительным данным, в декабре прошлого года мужчина нашел чужую банковскую карту на заправке с самообслуживанием в Новосибирске и использовал ее для проведения бесконтактных транзакций на других заправочных станциях, приобретая себе бензин для автомобиля.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двое грабителей украли у молодого парня телефон и сдали его в ломбард в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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