В Новосибирске готовят школьников к гонкам на дронах

Школьники гимназии № 7 в Новосибирске активно осваивают управление дронами в рамках отделения «Гонки дронов».

По информации пресс-службы Управления физической культуры и спорта мэрии города, в спортивной школе «ТЭИС» юные пилоты продемонстрировали свои навыки полета от первого лица на тренировочной трассе.

Трасса специально разработана для тренировок на дронах и включает в себя квадратные окошки, через которые пилоты должны пролететь. Окошки оборудованы светодиодами и расположены на разной высоте, что позволяет учащимся оттачивать маневры и точное управление дроном.

В настоящее время для тренировок используются спортивные микро-дроны размером 6,5 сантиметров. В будущем планируется приобретение более скоростных моделей размером 5 дюймов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске во второй половине марта откроется «Жерарня».