сегодня
13 марта, 18:27
пробки
8/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня
13 марта, 18:27
пробки
8/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.88 | eur 99.35
сегодня 17:00
общество

В Новосибирске во второй половине марта откроется «Жерарня»

Фото: телеграм-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска»

В Новосибирске готовится к открытию ресторан под названием «Жерарня».

Это совместный проект местного бизнесмена Дениса Иванова и известного актера Жерара Депардье. По информации телеграм-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», заведение планирует открыть свои двери для посетителей.

Первое мероприятие уже состоялось 6 марта. Однако ресторан пока работает в тестовом режиме и не доступен для широкой публики.

На 13 марта запланирована презентация ресторана в Москве, где шеф-повар Павел Каледин представит сет из семи блюд. С 16 марта планируется технический запуск заведения в Новосибирске, с ограниченным меню, при этом большинство броней уже заняты.

«Жерарня» расположена в центре города, с общими инвестициями в размере 120 млн рублей. Меню ресторана будет включать в себя французские, русские и европейские блюда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в кампусе мирового уровня появятся новые учащиеся в этом году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в