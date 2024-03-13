В Новосибирске в кампусе мирового уровня появятся новые учащиеся в этом году

В Новосибирске завершается строительство первой очереди нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).

Замгубернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев приехали на место строительства. Они подчеркнули высокое качество работ.

Общая площадь нового кампуса университета составит более 78 тысяч квадратных метров, причем первая очередь охватывает 38 тысяч квадратных метров. На данный момент в строительстве задействованы 530 человек.

Завершение строительства запланировано на лето 2024 года, при этом параллельно продолжаются работы по объектам второй очереди.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на обследование ТЭЦ-1 выделили 5 миллионов рублей.