В Новосибирске Клемешов недоволен работой департамента транспорта

Исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов выразил свое недовольство работой департамента транспорта.

Об этом градоначальник заявил 13 марта в ходе совещания. Клемешов раскритиковал задержку в замене ламп уличного освещения на магистральных улицах.

Клемешов отметил, что состояние уличного освещения оставляет желать лучшего. Он указал на проблемы с работой департамента транспорта. Он отметил, что улицы, особенно такие как улица Жуковского, испытывают проблемы с периодическим выходом из строя фонарей, что ухудшает общую обстановку в городе.

Помимо этого, и.о. мэра поручил начать подготовку к ямочному ремонту, особенно сосредоточившись на повороте с Мочищенского шоссе на улицу Жуковского. Кроме того, он отметил, что недостаточная уборка крыш города может привести к ухудшению ситуации в связи с предстоящими осадками. Принято решение передать информацию в прокуратуру о несоблюдении графика работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сроки уборки крыш многоквартирных домов в Новосибирске были сорваны.