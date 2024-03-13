В Новосибирске наградили сотрудника УИС, спасшего жильцов дома при пожаре

Во время пожара сотрудник УИС Новосибирской области спас несколько человек.

В Новосибирске медалью «За доблесть в службе» наградили сотрудника уголовно-исполнительной системы Дениса Михалева — мужчина спас несколько человек при пожаре. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Напомним, 12 декабря в Калининском районе произошёл пожар в многоквартирном доме. Михалёв увидел, как из окна третьего этажа идёт черный дым, после чего молодой человек немедленно отправился к подъезду дома, где увидел девушку, у которой были обгоревшие руки. Денис помог ей выйти из квартиры и спустил на первый этаж.

Дальше он продолжил помогать жильцам. На четвёртом этаже Денис попросил людей намочить тряпки и обложить вокруг дверей, выйти на балкон и присесть. Благодаря ему никто не погиб.

«Награждение медалью За доблесть в службе" производится за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — поделились в ведомстве.