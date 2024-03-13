В Новосибирске рассказали, как правильно сеять бархатцы

Подготовка к дачному сезону в Новосибирске находится в полном разгаре.

В связи с приближением середины марта местные жители активно приступают к посеву бархатцев и других цветов, таких как цинния и петуния.

Опытные садоводы рекомендуют использовать пластиковые стаканчики для посева семян. Рассадную почву следует подготовить, сделав неглубокие бороздки и обработав раствором марганцовки. Затем семена размещаются в стаканчиках на расстоянии около сантиметра друг от друга, затем их присыпают землей, увлажняют из пульверизатора и покрывают пленкой. После этого рассада убирается в теплое место. Обычно бархатцы прорастают на пятый-шестой день.

После того как появятся резные листья, бархатцы следует пикировать, то есть пересаживать каждое растение в отдельные стаканчики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в кампусе мирового уровня появятся новые учащиеся в этом году.