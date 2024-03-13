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общество

В Новосибирске расследуют смерть девушки после удаления зуба

Фото: Следственный комитет России

Следственный комитет Новосибирской области приступил к расследованию случая смерти 27-летней девушки, произошедшего в декабре 2023 года после удаления зуба.

О трагедии сообщила мать погибшей. По данным расследования, Алина обратилась к стоматологу из-за боли в зубе. После чего ей рекомендовали удалить зуб на платной основе.

После процедуры девушка начала вести себя необычно. Ее госпитализировали. Однако несмотря на усилия медиков, она скончалась спустя сутки. Предполагаемый диагноз — сепсис, хотя он не был окончательно подтвержден.

Минздрав Новосибирской области провел проверку в стоматологической клинике и не выявил нарушений. Однако следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина на Mazda CX-5 сбила ребенка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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