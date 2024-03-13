В Новосибирске собираются построить 20 новых школ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о планах по строительству более 20 новых школ в регионе в течение ближайших трех лет.

Это решение направлено на удовлетворение потребностей в образовательных учреждениях в городе и прилегающих районах. Глава региона подчеркнул, что подобные инвестиции являются важным шагом в решении проблемы нехватки мест для учащихся.

Травников отметил, что параллельно с вводом новых школ необходимо также улучшать территории вокруг них, чтобы обеспечить комфортное обучающее окружение. Необходимость строительства новых школ обусловлена ростом числа учащихся в регионе, что приводит к перегрузке существующих школьных учреждений. Он также подчеркнул важность выполнения строительных работ в срок, чтобы избежать задержек и проблем, которые могут возникнуть из-за несвоевременного завершения проектов.

Этот шаг также вписывается в обширные планы развития образования в регионе. В рамках этих планов предусмотрено не только строительство новых школ, но и ремонт существующих учреждений. Дополнительные средства будут выделены на эти цели из бюджета региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске готовят школьников к гонкам на дронах.