В Новосибирске в час пик были 8-бальные пробки

Протяженность затора составляет примерно один километр.

Вечером 13 марта на улицах Восхода и Большевистской в Новосибирске наблюдается значительное скопление транспортных средств, формирующее пробку протяжённостью около одного километра. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт.

Основные задержки происходят на подъезде к Речному вокзалу и на участке от улицы Кирова до Октябрьского моста. Некоторые водители вынуждены прибегать к экстремальным маневрам, включая использование тротуаров, чтобы продвигаться вперёд.

Пользователи сети в комментариях выражают недовольство текущей ситуацией, отмечая трудности передвижения и иронизируя о том, что пешеходам может быть легче добраться до места назначения. В настоящее время уровень загруженности дорог оценивается на 8 баллов из 10.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске расследуют смерть девушки после удаления зуба.