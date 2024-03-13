В Новосибирске в этом году планируют закончить ремонт Октябрьского моста

В Новосибирске продолжаются работы по ремонту Октябрьского моста.

По информации представителей мэрии, планируется завершить ремонтные работы к ноябрю 2024 года. В настоящее время подрядная организация ООО «ДК Клевер» занимается ремонтом верхней части моста, расположенной со стороны парка «Арена», метромоста и станции метро «Речной вокзал». На объекте задействовано 16 человек.

На данный момент перекрыта крайняя правая полоса движения на первом и частично на втором пролётах моста. В этой зоне проводятся подготовительные и демонтажные работы перед устройством монолитного участка усиления тротуарной консоли.

Кроме того, подрядчик планирует выполнить ремонт водоотвода с проезжей части, установить чугунное перило и барьерное ограждение, а также восстановить несущие металлические конструкции пролётных строений и опор.

Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.

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