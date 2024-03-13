В НСО депутаты хотят убедиться в безопасности противогололедной химии

Новосибирские депутаты предлагают исследовать на безопасность противогололедные реагенты «Бионорд».

Используемый в городе препарат обеспечивает таяние снега и льда на при температуре до минус 30 градусов, оставляет на дороге только 1 % нерастворимого вещества, в отличии от песка. Председатель комитета охраны окружающей среды администрации Новосибирска Мария Сидорова отметила, что при этом необходимо строго придерживаться инструкции по применению реагента. Для проверки влияния химии на природу потребуется сотрудничество специалистов разного профиля, отметил руководитель Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов.

Депутат Николай Мочалин, выступивший инициатором внесения вопроса в повестку, удивился, что исследований не было. Парламентарии решили отправить запрос в Госдуму.

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