В Новосибирске зарегистрированы еще три кандидата на должность мэра

Отбор кандидатов начался 1 марта.

Трое кандидатов подали свои документы в комиссию по выборам мэра Новосибирска во вторник, 12 марта. Об этом сообщает источник Сиб.фм.

Среди зарегистрированных кандидатов — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

11 марта свои документы также подали депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков. Первым кандидатом, который подал свою кандидатуру, был Александр Трушакин.