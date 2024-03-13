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общество

В Новосибирске зарегистрированы еще три кандидата на должность мэра

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Отбор кандидатов начался 1 марта.

Трое кандидатов подали свои документы в комиссию по выборам мэра Новосибирска во вторник, 12 марта. Об этом сообщает источник Сиб.фм.

Среди зарегистрированных кандидатов — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

11 марта свои документы также подали депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков. Первым кандидатом, который подал свою кандидатуру, был Александр Трушакин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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