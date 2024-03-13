В Новосибирской области боец СВО погасил давний долг в 120 тысяч

В Новосибирской области военнослужащий из Маслянино успешно погасил долг перед юридическими лицами в размере 120 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону, мужчина, который длительное время уклонялся от исполнения финансовых обязательств и не имел подлежащего аресту имущества, обратился к судебным приставам после того, как увидел информацию о своем долге на портале госуслуг.

На встрече с приставами он сообщил о своей мобилизации и сказал, что готов погасить задолженность. После быстрой оплаты указанной суммы через личный кабинет, ограничения и запреты, ранее наложенные на него, были сняты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области рассказали о весеннем призыве этого года.