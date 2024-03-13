В Новосибирской области развивают пищевую промышленность

В рамках развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области, глава региона Андрей Травников поставил перед аграриями ряд задач.

Это стало ясно в ходе его посещения агрохолдинга ГК «Толмачёвское» в селе Красноглинное. Губернатор выразил уверенность в том, что реализация многих проектов поможет сохранить историческую память региона. Ферма «Толмачёвское», основанная почти 100 лет назад, является одним из ярких примеров этой памяти.

Сегодня, 13 марта, на молочном предприятии ГК «Толмачёвское» 80% процессов автоматизированы, причем значительная часть оборудования произведена в России. Здесь планируется производство молока, сметаны, творога, кисломолочной продукции и масла.

Инвестиции в строительство новых объектов составили 1,2 миллиарда рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда в Новосибирской области пройдет форум «Технопром-2024».