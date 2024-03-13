В НСО продолжают искать пропавшего в январе 18-летнего парня

18-летний Обиджон Бекмирзаев из села Каменка без вести пропал 15 января.

При каких обстоятельствах исчез молодой человек — неизвестно. Ориентировку на поиски его еще 29 февраля опубликовали представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области в своем аккаунте во «ВКонтакте». На 12 марта местонахождение парня остается неизвестным.

Приметы Обиджона: худощавое телосложение, рост 175 см, глаза карие, волосы — темно-русые. В день, когда парня видели в последний раз, на нем была надета серая удлиненная куртка, синие джинсы, синяя шапка и черные ботинки.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112», — обратились к сибирякам поисковики.

Ранее мы рассказывали, что в Алтайском крае пропал подросток — он может находиться в Новосибирской области.