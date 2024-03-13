В Омске двое парней изнасиловали сокурсника бутылкой

В Омске двое студентов задержаны по подозрению в изнасиловании своего однокурсника в общежитии университета.

По информации РИА Новости, инцидент произошел 8 марта. По данным источника, обвиняемые напали на юношу, избили его, а затем совершили насильственные действия с использованием бутылки и фаллоимитатора.

После этого у парня похитили деньги, часы и три книги по военной подготовке.

Дело возбуждено по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Фигуранты находятся в СИЗО в ожидании судебного разбирательства.

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