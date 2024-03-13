В центре Новосибирска за 455 млн продают несколько офисов

На красной линии в центре столицы Новосибирской области на продажу выставили помещения здания, где расположен офис «Ростелекома».

Объявление опубликовано на сайте n1.ru. В нем говорится, что здание восьмиэтажное, площадь продаваемых помещений составляет 7036 квадратных метров.

«От собственника. Шаговая доступность от станции метро. Продажа через аукцион. Заявку можно оставить по номеру телефона в объявлении. Звоните! С радостью ответим на все вопросы», — говорится в сообщении.

На входе контрольно-пропускная система. Три действующих лифта, центральные коммуникации, видеонаблюдение внутри и по периметру здания. Планировка коридорно-кабинетная. Площадь офисов от 9 до 56 «квадратов», в их числе есть видовые кабинеты на пятом и шестом этажах.

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