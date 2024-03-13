Владимир Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Об этом он рассказал в интервью.

По словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к переговорам по Украине, но если они будут основаны на реальности, а не «на хотелках после применения психотропных средств». Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Российская Федерация готова начать разговор по урегулированию конфликта на Украине, но переговоры должны быть основаны на тех реалиях, «которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле».

Владимир Путин также отметил, что после начала спецоперации западные страны хотели покончить с Россией, но не смогли этого сделать из-за устойчивости российской финансово-экономической системы.

Напомним, что президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с 19-м посланием Федеральному собранию. Сиб.фм собрал главные тезисы обращения главы государства.

Ранее сообщалось, что Россия технически готова к ядерной войне.