Вложения на капремонт сократили в Новосибирской области

В Новосибирской области уменьшили бюджетные расходы на капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В прошлом году на эти цели выделено 500 миллионов рублей, однако в 2024 году эта сумма сократилась. Об этом сообщил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов на заседании комитета Заксобрания 13 марта.

Вместе с тем, представители власти отметили, что планируются дополнительные меры, включая увеличение взносов за капитальный ремонт. Фонд модернизации ЖКХ будет пересматривать приоритеты капитального ремонта домов, а также исключать из него некоторые объекты, попавшие в капитальный ремонтный фонд, что позволит определенным группам жителей прекратить платежи.

В настоящее время в правительстве проводятся работы по корректировке программы.

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