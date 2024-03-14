Аналитик Беляев указал на влияющие на уровень безработицы факторы

По мнению эксперта, на уровень безработицы влияет заработная плата и условия труда.

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал в беседе с Pravda.ru о факторах, которые влияют на снижение уровня безработицы в РФ. Так, по его словам, в этот список входит создание рабочих мест с достойной заработной платой и условиями труда.

Еще одним не менее важным фактором стало появление новых рабочих мест в результате действий в период пандемии. Многие люди, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, но не официально зарегистрированные, стали официально устраиваться на работу, подчеркнул эксперт.

Беляев также отметил успешное выполнение государственных программ, направленных на трудоустройство молодежи, что способствовало снижению уровня безработицы.

Напомним, 78% работающих новосибирцев негативно относятся к зарплатам в конверте.