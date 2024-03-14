Бывшему замминистру ЖКХ Новосибирской области не смягчили приговор

Ранее суд первой инстанции приговорил экс-чиновника к 9 годам лишения свободы.

Новосибирский областной суд отказал в отмене или смягчении приговора бывшему заместителю министра ЖКХ региона Владимиру Нормайкину. Заседание состоялось 14 марта.

Ранее суд первой инстанции приговорил Нормайкина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей за четыре эпизода получения взяток, включая один на рекордную сумму в регионе — более 2 млн рублей.

Жалобы защиты оставили без удовлетворения. Следствие утверждает, что Нормайкин предложил свою помощь предпринимателю Василию Долгову в ускорении оплаты работ. Дело касалось вопросов водоснабжения и водоотведения.

Часть средств, полученных от Долгова, Нормайкин потратил на покупку элитного автомобиля RX300. На судебных заседаниях он утверждал, что деньги были направлены на лечение.

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