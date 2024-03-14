В Забайкалье отважная девушка спасла юношу от нападения мужчины с ножом

На данный момент нападавшего забайкальца отправили в СИЗО на полгода.

В Забайкалье бесстрашная девушка спасла жизнь юноше, который подвергся нападению агрессивного мужчины. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Нерчинского районного суда.

По данным суда, нападавший был пьян, когда подъехал к клубу в Нерчинском районе. Нападение произошло из-за конфликта с компанией молодых людей. Однако под руку мужчины попался подросток. Буйный забайкалец взял из машины нос и бросился на молодого парня. Мужчина несколько раз ударил в голову и руки подростка ножом, однако убить его не смог из-за того, что получил удар по голове доской от девушки.

После этого спасительница и еще один молодой человек помогли пострадавшему дойти до дома и вызвали врачей. Сейчас нападавшего мужчину взяли под стражу на полгода.

Напомним, убивший ударом ножа в ногу женщину новосибирец ждет суда.