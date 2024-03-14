Диетолог Дианова рассказала, как подготовиться к Великому посту без вреда для организма

В первую очередь, по словам специалиста, начинать подготовку к посту нужно заранее.

Врач-диетолог, психолог пищевого поведения и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, как подготовить свой организм к Великому посту. По ее словам, важно делать это заранее. Так, например, перед постом стоит ограничить потребление красного мяса, но оставить в рационе яйца, рыбу и творог. Об этом пишет RuNews24.ru со ссылкой на Радио 1.

Медик подчеркнула, что резкое изменение рациона может привести к потере баланса и дисбалансу. В результате человек может начать есть больше углеводов, чтобы достичь ощущения сытости. Однако это может привести к набору веса и ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, предостерегла Дианова.

Кроме того, во время поста диетолог посоветовала принимать комплексный витамин, который пропишет врач. Также эксперт рекомендовала есть сыр тофу, который можно использовать для дополнения и разнообразия блюд с овощами и крупами.

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