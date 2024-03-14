Honda и Hyundai стали самыми продаваемыми авто с пробегом в Новосибирске

Эксперты составили топ самых продаваемых в Новосибирске подержанных машинах.

Итогами февраля с РБК Новосибирск поделились в Авто.ру Бизнес. Так, первое место по популярности заняла Honda Stepwgn — продавалась в среднем за полтора месяца. Такую машину купили 170 раз. Средняя цена составила 1,7 млн рублей.

На втором месте Hyundai Solaris. В феврале было закрыто 104 объявления, средняя цена — 1,2 млн рублей.

Закрыла топ лидеров Toyota Camry — 102 проданных машины со средним ценником 2,8 млн рублей.

В статистике учитываются автомобили в возрасте от трех до десяти лет включительно.

Ранее мы рассказывали, что в историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей.