Известна погода на 14 марта в Новосибирской области

Заморозки и снег вновь придут в Новосибирскую область.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, 14 марта в Новосибирске ожидаются заморозки — температура воздуха опустится до -13 градусов, местами до -23 градусов. Днём потеплеет до -8 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду.

В пятницу, 15 марта, мороз еще продержится — ожидается до -14, местами до -20 градусов. В дневное время температура поднимется до -8, местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о планах по строительству более 20 новых школ в регионе в течение ближайших трех лет.