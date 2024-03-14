В Новосибирске построят 20 новых школ в течение трех лет

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о планах по строительству более 20 новых школ в регионе в течение ближайших трех лет.

Это решение принято с целью удовлетворения потребностей в образовательных учреждениях в городе и прилегающих районах. Травников отметил необходимость улучшения территорий вокруг новых школ для обеспечения комфортного обучающего окружения.

Строительство новых школ обусловлено ростом числа учащихся в регионе, что приводит к перегрузке существующих учреждений. Глава региона подчеркнул важность выполнения строительных работ в срок для избежания задержек и проблем.

Этот шаг вписывается в планы развития образования в регионе, включающие также ремонт существующих школ. Дополнительные средства будут выделены из бюджета региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жаркие депутатские споры вызвало решение приватизировать 5 предприятий Новосибирска.