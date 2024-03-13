Жаркие депутатские споры вызвало решение приватизировать 5 предприятий Новосибирска

На комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска прошли баталии по поводу предстоящего акционирования пяти муниципальных предприятий.

Глава департамента земельных и имущественных отношений Новосибирска Георгий Жигульский объяснил депутатам, что сегодня из-за требований закона ряд компаний нужно акционировать или ликвидировать. Приватизировать город должен МУП «Спецавтохозяйство», МП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5».

«Мы прорабатывали возможность преобразования МУП в МБУ, но в сферах, где они работают, закон не позволяет это сделать. В МКУ преобразовать также невозможно, так как они занимаются не только работой с муниципальным казенным имуществом. План-график преобразования МУПов утвержден губернатором Новосибирской области. Это не наши хотелки. Если предприятия не будут акционированы, то после 1 января 2025 года они должны быть ликвидированы добровольно или принудительно через суды. ФАС даны такие полномочия, и они нас уже предупредили», — отметил чиновник.

Председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко сказал, что в еще ни разу не было таких решений, когда сразу несколько значимых организаций вносили в список приватизируемых. Он заявил, что «Новосибгортранс», ПАТП-5 и «Спецавтохозяйство» можно оставить в муниципальной собственности.

Депутат Александр Бурмистров в свою очередь добавил, что «Новосибирская аптечная сеть» оказывает гражданам услуги окулиста, поэтому у нее есть право остаться в муниципальной собственности.

«Давайте подумаем, как можно дозагрузить «Новосибирску аптечную сеть» полномочиями, чтобы оставить ее в МКУ. Мы уже сейчас видим, что предприятие уходит в убытки, что его имущество выставляется на продажу, и ничего не предпринимаем в отношении неэффективного руководства. А что будет, когда оно станет АО? Что касается гостиницы «Сибирского гостеприимства», то она используется как маневренный фонд при нештатных ситуациях. Там, к примеру, размещались приезжавшие в Новосибирск граждане Донбасса. Для города важно сохранить такой имущественный комплекс, и это вполне можно вписать в МКУ», — сказал Бурмистров.

Председатель комиссии по городскому хозяйству, депутат Игорь Кудин напомнил, что принципиальное решение об акционировании МУПов в соответствии с требованиями федерального законодательства было принято еще осенью 2022 года.

«Все было проговорено, была поставлена задача департаменту имущества по подготовке этой процедуры, что и было выполнено. А сегодня мы снова все обсуждаем как в первый раз. Это нормальная процедура — преобразование МУП в АО, это нормальное требование — включить депутатов в совет директоров АО, чтобы контролировать все хозяйственные и прочие процессы компании. Ничего никуда не уйдет. Почему мы сами себя обвиняем в политической импотенции? Давайте возьмем жесткий период на рассмотрение вопроса и выйдем на решение. Если возникнет угроза ликвидации этих МУПов, то мы с вами распишемся в никаком управлении», — отметил Кудин.

Вопрос о приватизации было предложено рассмотреть на профильной комиссии по предпринимательству.

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