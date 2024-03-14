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общество

Лишенная работы после «голой вечеринки» Лолита пожаловалась на копеечную пенсию

Фото: vk.com Лолита Милявская

Лолита Милявская рассказала журналистам, какую пенсию получает от государства.

Артистка лишилась возможности зарабатывать концертами после скандала, связанного с «голой вечеринкой», в которой поучаствовала. Корреспонденту «МУЗ-ТВ» певица озвучила размер социальной выплаты, которую получает от Пенсионного фонда — это 23 тысячи рублей в месяц.

Лолита назвала эту сумму копеечной — все уходит на оплату жилья. «Нечего жрать» Милявской было бы, если бы не накопления. Она призналась, что живет без излишеств, старается больше откладывать.

Напомним, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос сразу на 18,5 %, и составил в среднем по стране до 19 242 рублей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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