Мэр Дмитрий Махиня рассказал, что общественный транспорт в Томске хуже, чем в Новосибирске

Мэр Томска раскритиковал общественный транспорт в городе.

Дмитрий Махиня, мэр Томска, рассказал, что после назначения на должность градоначальника в новом месте некоторое время погружался в проблематику города. За первые три месяца он провел множество встреч с жителями всех районов. По их итогам был сформирован топ глобальных томских проблем.

Так, в рейтинг вошли такие проблемы, как мусор, коммунальные раскопки и общественный транспорт.

«Откровенно говоря, в Томске общественный транспорт хуже, чем в Новосибирске, Омске и Кузбассе: ходят старые ПАЗы, постоянно нарушается график движения, есть брошенные маршруты», — рассказал Дмитрий Махиня в эксклюзивном интервью «КП-Томск».

Помимо этих проблем, в список вошли ветхое жилье и его строительство (а также объекты деревянного зодчества).

Он уточнил, что сам выступает за сохранение деревянного зодчества в городе, но «восстановить тысячу домов – нереальная задача». Отметил, что Томску не хватает крупных федеральных застройщиков, именно поэтому цены при покупке жилья и на его аренду выше, чем в Новосибирске.

Напомним, что глава Томска Дмитрий Махиня дал эксклюзивное интервью медиахолдингу Сиб.фм Group.