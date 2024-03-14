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недвижимость общество

Мэр Томска Дмитрий Махиня сравнил цены на недвижимость в Новосибирске

Фото: freepik

Сравнил цены на недвижимость в Новосибирске и Томске мэр Дмитрий Махиня.

В интервью МК Томск мэр Дмитрий Махиня заявил, что одна из глобальных проблем в городе заключается в строительстве жилья.

По его словам, в Томске сейчас гораздо меньше предложений на рынке недвижимости по сравнению с Новосибирском.

"В Томске цены на покупку и аренду квартир выше, чем в Новосибирске, потому что у нас меньше предложений на рынке недвижимости. Не хватает в городе крупных федеральных застройщиков, которые возводят объекты в том же Новосибирске", — прокомментировал мэр.

Он также отметил, что Томск нуждается в новых квартирах и в социальных объектах, которые строятся на бюджетные средства.

Напомним, что мэр Дмитрий Махиня рассказал, что общественный транспорт в Томске хуже, чем в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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