Ми-8 рухнул в Магаданской области из-за того, что попал в зону сильного обледенения

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, который перевозил работников одного из рудников.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», вертолет попал в зону сильного обледенения. Из-за непогоды у него отказал двигатель, и вертолет потерпел крушение.

В результате происшествия погиб 40-летний бортмеханик, 42-летний командир в тяжелом состоянии, 41-летний второй пилот находится в состоянии средней тяжести. Всего на борту было 17 вахтовиков.

Борт принадлежал авиакомпании «Дальнереченск авиа». Ему было около 40 лет – более 3 тысяч летных часов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, что появились фото с места крушения Ил-76 в Ивановской области.