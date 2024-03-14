Молодой повар из Новосибирска победил в шоу повара Константина Ивлева

Парень рассказал о своей победе в соцсетях.

19-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов победил в популярном кулинарном шоу «Молодые ножи, которое ведет известный повар Константин Ивлев.

Шоу показывают на телеканале «Пятница». Тимур поделился радостной новостью о своей победе в социальных сетях, опубликовав фотографию с Ивлевым и ведущей Региной Тодоренко.

В ходе третьего этапа конкурса его блюдо, голубцы с говядиной, получило признание жюри и заслужило победу. Тимур преодолел все три этапа соревнования. Он отметил, что этот успех — важный момент в его кулинарной карьере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области на выборах президента проголосуют за объекты для благоустройства.