Молодой повар из Новосибирска победил в шоу повара Константина Ивлева

Парень рассказал о своей победе в соцсетях.
19-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов победил в популярном кулинарном шоу «Молодые ножи, которое ведет известный повар Константин Ивлев.
Шоу показывают на телеканале «Пятница». Тимур поделился радостной новостью о своей победе в социальных сетях, опубликовав фотографию с Ивлевым и ведущей Региной Тодоренко.
В ходе третьего этапа конкурса его блюдо, голубцы с говядиной, получило признание жюри и заслужило победу. Тимур преодолел все три этапа соревнования. Он отметил, что этот успех — важный момент в его кулинарной карьере.
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