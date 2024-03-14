В Новосибирске и области на выборах президента проголосуют за объекты для благоустройства

С 15 по 17 марта жители Новосибирской области смогут принять участие в голосовании за новые объекты благоустройства на избирательных участках.

Общее количество представленных объектов составляет 46 в 23 городах и районных центрах региона. Более 1000 волонтеров будут оказывать помощь гражданам в этом процессе.

Это голосование проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению Президента России. В этот раз голосование совпадает с выборами Президента РФ. Работа волонтеров будет организована на 250 пунктах в Новосибирске и также в других городах области.

Участвовать в голосовании за объекты благоустройства может любой житель Новосибирской области, достигший 14-летнего возраста. Большинство муниципалитетов предложили для голосования новые объекты, а некоторые предусмотрели выбор видов работ. В Новосибирске горожане смогут выбрать проект, который будет реализован в 2025 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сократилась продажа квартир в новостройках на 77,8%.