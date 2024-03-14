В Новосибирске сократилась продажа квартир в новостройках на 77,8%

С начала года в Новосибирске наблюдается снижение количества выставленных на продажу квартир в новостройках на 77,8%.

По данным Единого ресурса застройщика, за январь-февраль 2024 года в регионе было выставлено на продажу 4290 квартир, что составляет значительное уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было предложено 7626 квартир.

Независимый аналитик по недвижимости Сергей Николаев отмечает, что этот тренд снижения предложения новых квартир продолжит развиваться в будущем. Он объясняет это увеличением доли непроданных квартир в уже сданных домах, что замедляет начало новых строительных проектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Томска Дмитрий Махиня сравнил цены на недвижимость в Новосибирске.