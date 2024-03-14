Новосибирская область поддержит молодые семьи более чем на 120 млн

Новосибирская область поможет полным и неполным молодым семьям более чем на 120 миллионов рублей.

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области обсудили сумму, которая будет потрачена на поддержку молодых семей региона в 2024 году для обеспечения их комфортным жильем. По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, на поддержку семей в 2024 году планируется потратить 120,8 миллиона рублей.

Он также отметил, что в текущем году финансирование запланировано для помощи 63 семьям, однако число получивших помощь может увеличиться.

На получение субсидий по программе помощи молодым семьям могут рассчитывать супруги до 35 лет, которые признаны нуждающимися в жилье, а также семьи с детьми, без детей и родители-одиночки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске построят 20 новых школ в течение трех лет.