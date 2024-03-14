Новосибирской области выделили 500 млн на борьбу с гепатитом C

Такое решение было принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

В четверг, 14 марта, пресс-служба правительства Новосибирской области объявила, что регион получит дополнительное финансирование на сумму более полумиллиарда рублей для лечения пациентов с гепатитом C.

Эту информацию подтвердил вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков. По его словам, данное решение было принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных средств.

Средства будут выделены в течение трех лет, с 2024 по 2026 годы, и направятся на обеспечение лечения 2872 человек с хроническим вирусным гепатитом C в амбулаторных условиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хирурги из Новосибирска спасли новорожденного малыша с пороком сердца.