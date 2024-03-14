Новый молокозавод мощностью 40 тонн в сутки открыли в Новосибирской области

В Новосибирской области открыли новый молокозавод мощностью 40 тонн в сутки.

В Новосибирской области в селе Красноглинном на новом заводе «Толмачёвский» достигнут высокий уровень автоматизации и импортозамещения – 96% оборудования произведено в России. На новом заводе будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию и масло.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас регион активно поддерживает проекты, направленные на производство молочных продуктов.

“В магазинах появится ещё один новосибирский молочный бренд и у него будет свой круг любителей, продукция очень достойная”, − подчеркнул глава региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли офис Президентского фонда культурных инициатив.