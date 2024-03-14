Под Красноярском внук издевался над 90-летней бабушкой и снимал это на телефон

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту унижения бабушки 11-летним мальчиком из Назаровского района.

26 февраля мальчик снял видео, на котором проявил неуважительное отношение к своей бабушке. Семья мальчика не состоит на учете в органах опеки. Бабушка, пострадавшая от унижения, является ветераном труда.

В школе, где учится мальчик, его поставили на внутришкольный учет. Прокуратура рассматривает возможное применение статьи КоАП РФ о побоях, а также направила бабушку на судебно-медицинскую экспертизу.

Общественница Екатерина Мизулина обратилась в МВД России с просьбой провести дополнительную проверку данного случая.

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