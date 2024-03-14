Под Новосибирском в подвале дома нашли мертвого ребенка, который лежал там 17 дней

11 марта в селе Светлая Поляна, Болотнинского района Новосибирской области, в подвале частного дома было обнаружено тело мертвенно-рожденного младенца.

Источник подтвердил эту информацию корреспонденту Сиб.фм. Оказалось, что мать ребенка, местная жительница Юлия Шевякова, родила его в бане без участия медицинских работников и оставила на автобусной остановке.

В прошлом Шевякова уже оставляла ребенка на остановке. По словам матери, она находилась в состоянии аффекта. Участковому она рассказала, что хотела похоронить малыша на кладбище, когда земля оттает, полагая, что ребенок родился мертвым.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, чтобы определить, был ли ребенок жив после рождения. Уголовное дело пока не возбуждено.

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