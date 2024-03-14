Продюсер Болдин: зазвездившихся участников «голой вечеринки» удалось приструнить

Бывший муж покинувшей Россию Аллы Пугачевой продюсер Евгений Болдин считает, что у «голой вечеринки» есть свои плюсы.

Как пишет NEWS.ru, Болдин осуждает поведение звезд с «поехавшей от денег крышей». Но после скандального мероприятия их удалось приструнить — они плакали, извинялись и поняли, что так делать нельзя.

Продюсер отметил, что артистам, поучаствовавшим в вечеринке, стоило бы направлять деньги на поддержку специальной военной операции. Например, выплачивать бойцам миллионы за подбитые американские и немецкие танки, как это уже делают некоторые представители шоу-бизнеса.

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