Прокуратура Новосибирска начала проверку после избиения девочки другими детьми

Инцидент произошел 9 марта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Заельцовского района организовало проверку после того, как появилась информация об избиении девочки другими детьми.

Напомним, что 9 марта в Заельцовском районе Новосибирска на улице Красногорская 31/1 трое мальчиков издевались над девочкой около двух часов. По данным телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», мальчики старались ее загонять в места, где отсутствует видеонаблюдение, однако часть конфликта все равно попала в объективы камер. На видео дети не дают девочки встать с земли, запинывают ногами и закрывают ее между мусорными баками.

«В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — пишет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о проверке по факту смерти младенца в НСО.