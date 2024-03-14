В Новосибирске трое мальчиков два часа издевались над девочкой

Жительница Новосибирска написала заявление на детей, избивших её дочь.

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Красногорская 31/1 трое мальчиков издевались над девочкой около двух часов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел 9 марта. По данным канала, мальчики старались её загонять в места, где отсутствует видеонаблюдение, однако часть конфликта всё равно попала в объективы камер.

На видео дети не дают девочки встать с земли, запинывают ногами и закрывают её между мусорными баками.

«Истязания закончились, когда мама одного из мальчиков сказала им, что девочке пора домой», — говорится в посте.

Мама пострадавшего ребёнка написала заявление в полицию. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском в подвале дома нашли мёртвого ребёнка многодетной матери.