СК расследует смерть девушки после удаления зуба в Новосибирске

Следственный комитет Новосибирской области начал расследование случая смерти 27-летней девушки.

Все произошло в декабре 2023 года после удаления зуба. Информацию о произошедшем предоставила мать погибшей. По данным расследования, девушка обратилась к стоматологу из-за боли в зубе. Ей порекомендовали удалить зуб на платной основе.

После процедуры состояние девушки стало необычным. В результате, ее госпитализировали. Несмотря на медицинское вмешательство, она скончалась спустя сутки. Предполагаемый диагноз — сепсис. Однако он не был окончательно подтвержден.

Министерство здравоохранения Новосибирской области провело проверку в стоматологической клинике и не обнаружило нарушений. Однако следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

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