Спасатели Новосибирска перешли на усиленный режим работы из-за выборов

Сотрудники МЧС провели инструктаж членов избирательных комиссий.

Сотрудники главного управления МЧС по Новосибирской области перешли на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими выборами президента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках подготовки к выборам, спасатели посетили 1473 избирательных участка для проверки соответствия помещений требованиям пожарной безопасности. Кроме того, проведен инструктаж членов избирательных комиссий по эвакуации избирателей и ящиков для голосования в случае возникновения пожара.

На период голосования в Новосибирской области безопасность на избирательных участках будет обеспечивать 4766 спасателей и 69 единиц техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дети из ЛНР, живущие в семье главы Союза отцов Новосибирской области, получили паспорта РФ.